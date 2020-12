Kleine kerst een zegen? ‘Drie koningen, precies het maximale aantal gasten’

Kerst in coronatijd wordt anders. ‘Wij vieren Kerstmis thuis met het gezin en niet met de familie’

7 december GOES - We gaan dit jaar massaal Kerstmis vieren. Maar we zullen elkaar niet bedelven onder extra grote cadeaus, blijkt uit een enquête van de PZC. Kerst in coronatijd zal wel anders zijn dan in andere jaren. Carolien en Floor herkennen dat. ,,Wij vieren de kerst thuis met het gezin en niet met de familie”, vertelt Carolien. Helaas, zegt Floor. ,,Ook wij houden de groep beperkt.”