Kleindochter zet opa in hemd die homozoon 'klappen zou geven': 'Wat een geweldig meisje!’

Roel Maalderink is presentator en filmpjesmaker en gaat voor zijn videoreeks Voxpop van het AD de straat op om willekeurige mensen te interviewen over allerhande thema’s. In de laatste aflevering staat tolerantie jegens homoseksualiteit centraal. Wat vinden we ervan als twee mannen of twee vrouwen hand in hand over straat lopen?



In Purmerend neemt Maalderink de proef op de som. Hij stuit onder anderen op twee ouderen die met hun kleindochter door de stad lopen. Al snel wordt duidelijk dat de grootouders er homofobe ideeën op nahouden. Twee mannen die liefdevol hand in hand lopen of elkaar knuffelen ‘geeft aanstoot’, zo klinkt het. ,,Ze moeten alleen naast elkaar lopen. Ze moeten geen aanleiding geven”, vindt grootmoeder.