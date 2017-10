Kledingbedrijf kan geen XXXXXXL-model vinden

Het is geen vraag waarmee Lukas zomaar bij een modellenbureau terecht kan. ,,Niemand is eigenlijk ooit op zoek naar een XXXXXXL-model", merkte ze. ,,Niemand schijnt erin geïnteresseerd te zijn." Maar Bigmensfashion uit Vroomshoop wel, het internetbedrijf van Lukas dat gespecialiseerd is in mode voor 'grote mannen met een lastig figuur', zoals ze het zelf omschrijft. Nu nog staan de polo's, truien en vesten die ze verkoopt als losse foto's op de website. ,,Veel mensen hebben moeite met het samenstellen van een goede outfit. Daar willen wij een handje mee helpen. Als we een model onze nieuwe collectie laten showen, laten we zien dat XXL-kleding niet saai en lelijk hoeft te zijn. Een groot shirt is allang geen aardappelzak meer, het is fashion."

Rolmodel

En, geeft Lukas toe, ondertussen fungeert zo'n model ook als rolmodel. ,,We zoeken iemand die ook uitstraalt dat je je niet hoeft te schamen voor een maatje meer."



Want dat is iets wat de onderneemster wel merkt onder haar klanten. ,,Deze mensen kunnen heel moeilijk kleding vinden", zegt ze. ,,Ze zijn in een fysieke winkel vaak teleurgesteld, omdat ze daar niet hebben wat ze zoeken." Schaamte speelt een rol. ,,Want als je de grootste maat moet passen, en die past niet..."



Ze heeft klanten in het hele land en die voelen zich goed bij het online shoppen: 99 procent bestelt online.



Of de zoektocht naar een XXXXXXL-model ook resultaat gaat opleveren? Lukas hoopt het, maar weet het niet. ,,We gaan zien of er animo voor is."



Het model hoeft overigens niet aan een bepaald aantal kilo's te voldoen, geeft ze desgevraagd aan. ,,Maar de kleding moet wel suitable zijn."