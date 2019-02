Klassieker valt in duigen voor Feyenoord-fans door kapotte trein en politie-inzet

Rond 19.00 uur viel de trein stil. In het voertuig zaten onder meer de Tilburgers Jasper Ansems (22) en Wessel de Groot (22), die twee weken geleden kaarten hadden gekocht voor de Klassieker Feyenoord-Ajax, de bekerwedstrijd die vanavond om 20.45 uur begon.



Ze hadden er zin in, zeker na de 6-2 score enkele weken geleden. ,,Ik voel me echt verdrietig, honderden wedstrijden waar je heen kan, maar de klassieker is speciaal”, vertelde Wessel. ,,De conducteur zei: ‘Wij gaan ervoor zorgen dat jullie op tijd zijn’. Maar De Groot heeft er een hard hoofd in. ,,We gaan nog wel proberen de Kuip binnen te komen, maar als we niet meer redden gaan we de stad in.”