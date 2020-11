Klap op beurs voor Air France-KLM na staatssteunproblemen KLM

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft maandag op de beurs een flinke tik gekregen nadat staatssteun voor de KLM hoogst onzeker is geworden. Het aandeel leverde op het Damrak tot ruim 6 procent in voordat de koers zich wat stabiliseerde.

Na zo’n tien minuten handel stond er een min van 4,8 procent op de borden. Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil dat de vakbonden tot 2025 akkoord gaan met loonsverlaging, maar vakbonden VNV en FNV liggen nog dwars.

Verstreken deadline

Afgelopen zaterdag verliep de deadline voor personeelsvakbonden en KLM om een clausule te tekenen waarin tot 2025 wordt ingestemd met de loonoffers. Nu de deadline verstreken is, krijgt de luchtvaartmaatschappij geen toegang tot essentiële staatssteun.



De minister vindt het 'redelijk’ om wat terug te vragen voor de steun die KLM de afgelopen maanden van de overheid heeft gekregen. Hij noemt het teleurstellend en risicovol dat de partijen niet tot een overeenkomst zijn gekomen. De kans bestaat dat het kabinet bij het uitblijven van algemene instemming niet over de brug met financiële noodsteun voor de noodlijdende luchtvaartmaatschappij. In dat geval kan KLM omvallen.



Vakbonden CNV, De Unie, NVLT, VNC en VKP hebben ingestemd met de voorwaarden van Hoekstra. FNV (Cabine en Grond) beraadt zich nog. Pilotenvakbond VNV zegt 'verantwoordelijkheid te zullen nemen’ maar heeft vooralsnog geweigerd om de clausule te ondertekenen. KLM-topman Pieter Elbers heeft pilotenvakbond VNV opgeroepen zich wél te committeren aan een langere periode van loonoffers.

Aandelenbeurs

De aandelenbeurs in Amsterdam opende met een kleine winst. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht hoger. Op het Damrak gaven PostNL, Corbion en Unibail-Rodamco-Westfield verder een kijkje in de boeken. Daarnaast bracht de Franse farmaceut Sanofi een bod uit op Kiadis Pharma.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de plus op 535,69 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 776,91 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,2 procent. Londen daalde 0,2 procent, na de nieuwe lockdownmaatregelen in Engeland.

Coronavirus

Unibail-Rodamco-Westfield zakte dik 3 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het vastgoedconcern waarschuwde in een handelsbericht dat de nieuwe maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, de prestaties en het resultaat kunnen raken in het vierde kwartaal.



Het concern zag het in het derde kwartaal juist weer wat beter gaan, omdat in veel landen de coronarestricties werden verlicht.

De vakbond voor grondpersoneel is akkoord gegaan met een salarisverlaging, de piloten nog niet: