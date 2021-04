Klacht bij ACM: Funda beschermt traditionele makelaars en weert ‘nieuwkomers’

Rapport: Misstanden rond migranten vergelijk­baar met toeslagen­af­fai­re

12 april Misstanden in het huidige vreemdelingenrecht zijn vergelijkbaar met de toeslagenaffaire en leiden tot groot menselijk leed bij migranten. Die worden vanaf binnenkomst in Nederland tot en met naturalisatie al gewantrouwd door overheidsinstanties, stellen onderzoekers. Bovendien is er slechts beperkte rechterlijke controle op die wantrouwende overheid.