Klaar voor de wereld dankzij juf Ella

Leraren in het basisonderwijs leren, sussen, toetsen, lachen, corrigeren, dollen, plakken een pleister, en zeggen ‘goed geprobeerd’ als iets faliekant mislukt. De basisschool is de plek waar kinderen leren zichzelf te zijn. Of zoals juf Ella zegt: ,,Ik vind het fijn om kinderen te leren rekenen, maar ik vind het nog belangrijker dat ze zich als mens ontwikkelen.’’

Dol op het onderwijs

Als meisje zet Ella van der Kooij al een schoolbord met krijtjes op haar verlanglijst. En ze is nog altijd dol op het onderwijs. Als een van de vaste gezichten op die ene basisschool in Naaldwijk zag ze misschien wel duizend kinderen voorbij komen, maar ze is bijna geen gezicht vergeten. Aan de meeste leerlingen koestert ze leuke en fijne herinneringen; aan sommigen ook droevige.



Die dochter van een prostituee bijvoorbeeld die ’s ochtends niet naar school kwam en die zij dus maar ging halen, aankleedde en ontbijt gaf. Want dat haar werk zich tot buiten de lestijden uitstrekt, dat heeft juf Ella altijd volstrekt normaal gevonden. Ze is ‘een moederfiguur’.

Volledig scherm Juf Ella van der Kooij © Guus Schoonewille

Een verschijning

En haar leerlingen? Die zullen haar niet snel vergeten. Haar interesse, haar lach, en haar Lancôme bodylotion. Ze is, zo zwijmelen de jongens, nogal een verschijning. Een verschijning die je niet makkelijk over het hoofd ziet. Staat ze laatst in Den Haag een benzinestation, hoort ze een groepje roepen: ‘juf Ella, juf Ella’. Ventjes toen, kerels nu. Kerels die juf Ella een zetje die wijde wereld in heeft geholpen.