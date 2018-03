Kippen slecht verdoofd voor slachting

OV-chipkaart schrijft bij 28.000 reizigers het dubbele bedrag af

28 maart Bij 28.000 reizigers die gebruikmaken van de ov-chipkaart is dit weekend te veel geld afgeschreven. Bij pashouders van wie het saldo op de ov-chipkaart automatisch werd aangevuld, is tussen de 10 en 50 euro te veel afgeboekt. ,,Er is per ongeluk één bestandje dubbel aangeboden bij de bank'', erkent een woordvoerder tegenover deze site.