Kinderpostzegels veel minder gekocht door corona

In totaal werden er 960.000 bestellingen geplaatst, gemiddeld zo’n 8 verkopen per kind. Dat leverde in totaal 7,6 miljoen euro op, een bedrag dat flink lager is dan voorgaande jaren. Toen haalden kinderen bijna elk jaar meer dan 9 miljoen euro op, in 2017 zelfs bijna 10.

Dip

Toch is directeur Pascal de Smit heel tevreden met de opbrengst van dit jaar. Veel goede doelen konden helemaal geen inzamelingsacties houden. Denk aan de Roparun die moest worden afgezegd, of Alpe d’HuZes. Dat had deze kinderpostzegelactie ook zomaar kunnen overkomen. Een week na de deurverkoop, kondigde het kabinet strengere coronamaatregelen aan. ,,Ik zie ook dat de opbrengst geen negen miljoen euro is, maar gelukkig ook geen nul. Veel scholen hadden in mei twijfels of ze wel mee wilden doen. Dit is een resultaat dat onze verwachtingen overtreft.’’



Smit heeft er alle vertrouwen in dat de dip eenmalig is. Hij verwacht volgend jaar weer gewoon negen miljoen euro binnen te kunnen halen, als de coronacrisis tenminste onder controle is.