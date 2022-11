Kinderpornoverzamelaar: ‘Ik zou niet willen dat mijn dochter van 2 zoiets zou gebeuren’

Jonge asielzoe­kers kunnen nergens terecht: geen woonplek en niet veilig

De veiligheid van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland komt door de opvangcrisis steeds verder in de knel. ,,We kunnen niet meer de zorg leveren die we willen en moeten leveren’’, zegt voogdijinstelling Nidos in een noodkreet.

7 november