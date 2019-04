Kinderombudsman: Kind niet meer 's nachts in cel opsluiten

Rijkswater­staat onderzoekt matrixpor­taal na week met fatale botsingen

3:00 Rijkswaterstaat onderzoekt of er een patroon zit in de drie recente dodelijke botsingen met een ‘matrixportaal’. Vóór de fatale crash in Den Haag was er ook zo’n ongeluk in Staphorst en Deventer. De trieste balans: drie frontale botsingen, in drie dagen tijd, met negen doden.