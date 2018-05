Kinderombudsman: kind bij kinderontvoering soms dubbel slachtoffer

De Kinderombudsman reageert daarmee op het stijgende aantal kinderontvoeringen door ouders in Nederland. Vanochtend publiceerde het Centrum Internationale Kinderontvoeringen cijfers over 2017: in dat jaar werden er 288 ontvoerde kinderen bij het centrum gemeld. Een jaar eerder waren dat er nog 251. De meeste kinderen werden ontvoerd naar Polen en Duitsland, in 70 procent van de zaken was de ontvoerder een vrouw. Een bekend voorbeeld van kinderontvoering is die van de nu 4-jarige peuter Insiya die in 2016 door haar vader vanuit Amsterdam werd ontvoerd naar India.