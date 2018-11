Kinderlokker via Playstation actief: twee achtjarige Brabantse jongens misbruikt

Een 34-jarige man die in Dommelen een jongetje van acht meelokte en misbruikte, blijkt eerder ook in Uden seksueel contact met een achtjarige jongen te hebben gehad.

Met een jongetje uit Uden legde hij contact via de Playstation, zijn slachtoffer in Dommelen lokte hij mee met het smoesje dat in het park bij het Cornelisdal emoji-poppetjes te vinden zouden zijn. Officier van justitie Wineke Wichern had het woensdag op de rechtszitting in Den Bosch over 'een man die ongelooflijk veel tijd en energie heeft gestoken in het lokken van kinderen om zijn seksuele behoeften te bevredigen.' Ze eiste vier jaar celstraf plus tbs voor het misbruik en bezit van kinderporno.

In Dommelen zorgde de zaak in oktober vorig jaar voor veel onrust. De politie begon meteen met een groot onderzoek en kon de verdachte met behulp van camerabeelden na drie dagen oppakken. Op de beelden was te zien hoe de man en zijn slachtoffer op straat liepen. De man was gemakkelijk te herkennen aan zijn kleding en badslippers. De slippers werden bij hem thuis in Dommelen aangetroffen. Op de laptop en tablet in zijn huis vond de politie kinderporno.

In het park zei de man dat er beestjes op de kleding van het jongetje zaten. Om die, zogenaamd, weg te halen, ging hij met zijn handen onder de kleding van het jongetje. De man ontkent dat hij met zijn vingers of op een andere manier bij de jongen is binnengedrongen. ,,Ik ben geen verkrachter."

De officier hecht meer waarde aan het verhaal van het jongetje en zijn moeder, die erop wezen dat er 'iets in zijn billen was gestopt' en dat hij zijn broek had moeten laten zakken. Enkele dagen voor het incident in Dommelen, probeerde de man met hetzelfde verhaal over emoji's twee andere jongens mee te lokken. Dat mislukte. Terwijl de verdachte vastzat voor de zaak in Dommelen, leidde een politie-onderzoek in Uden ook naar hem.

Het contact met het Udense slachtoffertje begon met een spel op de Playstation. De verdachte deed zich voor als een jongen van zeventien en vroeg het achtjarig jongetje naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Dat gebeurde ook. In Uden kwam het uiteindelijk tot een ontmoeting in een maïsveld met het slachtoffer, waar de man onder meer likte aan het geslachtsdeel van de jongen.