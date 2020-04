Kinderkamer en seksspullen gevonden bij Hengelose pedoverdachte

De Hengeloër wordt ook verdacht van het maken van seksueel getinte foto's en films van een zesjarig kind. De verdachte woont in Hengelo samen met zijn partner, Marthijn Uittenbogaard, voormalig voorzitter van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Uittenbogaard is geen verdachte in deze zaak.

Rugzak met spenen en luiers

Video

Uittenbogaard verspreidde begin april nog een video waarmee hij, door middel van een rondleiding door het huis, de onschuld van zijn vriend wilde aantonen. Zijn vriend had alleen een mes en tie rips in zijn bezit, alsmede ‘een filmpje waarop een kind spontaan z’n kont laat zien’, zei hij destijds tegen deze krant.

De inval in de woning was volgens Uittenbogaard eigenlijk bedoeld om hem ‘te pakken’. De zoeking werd namelijk gedaan in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke voortzetting van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Er werd nog op drie andere woonadressen - in Arnhem, Haarlem en Lelystad - gezocht naar bewijsmateriaal. In Haarlem werd een 76-jarige man aangehouden op verdenking van het bezit van kinderporno. Ook deze man moest vanochtend voorkomen.