Kinderfeest voor zeven vriendjes? Nee joh, voor de hele klas!

Het begon jaren geleden spontaan, zonder verdere bijbedoelingen. Laura Batstra, onderzoeker en universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, besloot het kinderfeestje voor haar oudste zoon (inmiddels 14 jaar, toen in groep 3) over een andere boeg te gooien. Hij mocht de hele klas uitnodigen. Ze deden spelletjes in een buurthuis. ,,Er kwam een meisje naar me toe, helemaal opgetogen, dat ze voor het eerst een kinderfeestje had. Dat is me altijd bijgebleven.”



Kinderfeestjes, ze kunnen zo leuk zijn maar ook zo pijnlijk. Wie krijgt er een uitnodiging van welk kind? En vooral: wie niet? Ook voor ouders is het een ding, want die willen dolgraag dat hun kind erbij hoort. Maar er zijn tal van buitenbeentjes in basisschoolklassen, stelt Batstra. ,,Het zijn echt niet altijd kinderen die worden gepest. Soms vallen ze gewoon niet op en worden ze een beetje ‘vergeten’. Soms zijn het hele drukke of verlegen kinderen of spreken ze de taal niet.’’



Het afgelopen jaar experimenteerden Batstra en muziekleraar Wim Venema met het geven van klassenfeesten. Onderzoeker Marc Conradi evalueerde wat wel en niet werkt. Vandaag lanceren ze tijdens het Nationaal Schoolontbijt een handboek met tips voor ouders.