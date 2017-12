Kinderen vrij, leraren voeren overal in het land actie

Een aantal basisscholen in Son en Breugel zong een protestlied in het centrum van Son. Op de Grote Markt in Haarlem deelden leraren zuurtjes uit. Ze noemen de 270 miljoen euro die de leraren erbij hebben gekregen voor salarissen 'een zoethoudertje met een zure bijsmaak'. Op de Brink in Deventer lieten zeker tientallen leerkrachten hun boosheid horen.



Op dit moment verzamelen leerkrachten zich op de Grote Markt in Nijmegen om te protesteren. En ook vanmiddag zijn er nog stakingen, bijvoorbeeld op het Koningsplein in Tilburg.



Andere lerarenteams hebben ludieke acties bedacht. Vooral woonzorgcentra voor ouderen profiteren daarvan. De kopgroep van PO in Actie was zelf vanochtend al te vinden in verzorgingshuis De Sparrenheide in Driebergen. Daar dronken ze koffie met ouderen en de leraren van basisschool De Kring.