Kinderen verhuizen vaak binnen jeugdzorg: ‘Ik voelde me in de steek gelaten’

Driekwart van de uithuisgeplaatste kinderen verhuist gemiddeld vier keer binnen jeugdzorg. Een derde daarvan hoort pas een dag, of soms zelfs een paar uur voor vertrek dat het tijd is te gaan.

Dat blijkt uit een steekproef van stichting Het Vergeten Kind. In totaal 118 naar instellingen en leefgroepen uithuisgeplaatste kinderen werden ondervraagd, omdat de overheid het na heeft gelaten zelf onderzoek te doen. Dat terwijl in 2019 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wél beloofd werd inzichtelijk te maken hoe vaak kinderen in jeugdzorg nu eigenlijk worden doorgeplaatst, omdat ‘elke verhuizing een teveel is’.

Dat weten ook veel van de kinderen die meewerkten aan het onderzoek. Neem Lotte, die op 12-jarige leeftijd al elf keer is verhuisd. ‘Door het verhuizen geloof ik niet dat ik hier blijf wonen, ook al woon ik hier al zeven jaar', liet ze onderzoekers weten. Dounia (19) voelde zich na zeven verhuizingen ‘in de steek gelaten’. De 15-jarige Robin werd vooral boos. ‘Ik heb meer schijt aan alles gekregen’. En Vince, die zes keer verhuisde, zegt over zichzelf: ‘Ik ben niet goed genoeg.’ Kinderen die een verhuizing niet zo’n probleem vinden, zijn in de minderheid.

Schadelijk

Een gebrek aan vastigheid en duidelijkheid over de plek waar kinderen zullen opgroeien is schadelijk, benadrukt Het Vergeten Kind. Kinderen die daarmee te maken hebben doen het minder goed op school, verliezen vaker contact met mensen die belangrijk voor ze zijn, zoals (pleeg)familie, vriendjes en leraren. Ze vertrouwen anderen minder gemakkelijk, voelen zich eerder ongewenst, hechten zich moeilijker en hebben vaker gedragsproblemen. Kinderen vertellen ook dat het lastig is om te moeten wennen op een nieuwe plek, waar ook vaak nieuwe regels gelden en ze weer andere mensen moeten leren kennen.

Desondanks is het jeugdzorgsysteem nu zo ingericht dat verhuizen haast wel moet. Woonvoorzieningen zijn ingesteld op leeftijd en levensfase. Wie ouder of zelfstandiger wordt dan passend bij de instelling, of een behandeling heeft afgerond, moet verder. Bij spoeduithuisplaatsingen gaan kinderen daarnaast eerst naar een crisisplek, waarna in de regel lange wachttijden gelden voor een goed passende plek.

Niet passen

Ook een reden om te verhuizen: kinderen blijken ergens niet te passen, bijvoorbeeld omdat ze meer zorg nodig hebben. Pijnlijk: ze lopen door zo’n verhuizing de kans meer problemen te krijgen, waardoor het nog weer moeilijker wordt een geschikte plek te vinden. En zo geldt dat het aantal verhuizingen van een kind in het verleden een belangrijke voorspeller is voor doorverhuizingen in de toekomst.

Het Vergeten Kind hekelt dat drie jaar na de belofte van het ministerie landelijke cijfers nog altijd ontbreken. Het aantal doorverhuizingen zou juist extra goed in de gaten moeten worden gehouden, zodat aan verbetering gewerkt kan worden. Directeur Margot Ende-van den Broek: ,,Als we het in één keer goed doen, hebben kinderen daar hun hele leven profijt van.”

Het kan, bewijzen sommige initiatieven. ,,Helaas zijn er nog te weinig kinderen die hier wat van merken.” Het Vergeten Kind pleit ervoor om de woonplaats onafhankelijk van de behandeling van problemen te maken en gemeenten een vast bedrag te laten betalen voor zogenaamde ‘residentiële zorg’, in plaats van per beslapen bed.