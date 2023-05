Kinderen van 12 en 13 opgepakt voor zware mishandeling Bijlmer: ‘Zó jong, hoe haal je het in je hoofd?’

9 arrestatiesDe politie heeft opnieuw jonge verdachten aangehouden voor de poging tot doodslag op station Bijlmer Arena in Amsterdam. Het gaat om twee jongens van 12 en 13 jaar oud. Lokale politici reageren verbijsterd. ,,Gruwelijk dat zo’n kind wordt meegesleept in dit geweld en zo opgroeit.”

In totaal heeft de politie negen verdachten aangehouden. Drie van hen zitten nog in de cel. Het gaat om een jongen van 15 jaar en om twee van 16 jaar. Een andere 15-jarige mocht onder voorwaarden de cel verlaten. Drie anderen worden niet langer verdacht ‘van actief aandeel te hebben gehad in de poging doodslag’.

De verdachten van 12 en 13 mochten dezelfde dag naar huis. De recherche verwacht nog meer aanhoudingen te verrichten in dit onderzoek.

Wat gebeurde er?

Een grote groep jongeren sloeg en schopte vrijdagavond rond 21.25 uur een volwassen man op Station Bijlmer Arena en duwde hem op het spoor. Het slachtoffer werd daarbij ook tegen zijn hoofd geschopt. Wie het slachtoffer is, is nog altijd onduidelijk. Wel heeft de politie met een man gesproken die het slachtoffer na de mishandeling op het perron heeft geholpen.

Volgens de getuige sprak het slachtoffer geen Nederlands en een beetje Engels, zijn accent zou Italiaans zijn. De man zou zo’n veertig jaar zijn. Hij zou kort voor de mishandeling een minderjarige jongen ongevraagd op zijn mond hebben gezoend. Inmiddels is aangifte van aanranding gedaan tegen het nog altijd onbekende slachtoffer. De politie kan nog niets zeggen hierover.

Jonge daders

Dat de daders heel erg jong zijn, maakt de zaak volgens lokale politici ‘nog heftiger’. ,,Hoe haal je het in je hoofd om op zo’n jonge leeftijd al zulk excessief geweld te gebruiken?” vraagt Claire Martens, fractievoorzitter VVD Amsterdam, zich af. Toch staan de arrestaties niet op zichzelf, zegt Ilana Rooderkerk, fractievoorzitter D66 Amsterdam. ,,Op steeds jongere leeftijd raken mensen betrokken bij geweldsincidenten”, vertelt ze.

Het zijn volgens haar ‘vaak jongeren die opgroeien in een instabiele situatie’. ,,Het is daarom belangrijk om te investeren in jongerenwerk. Door in te zetten op preventie van jeugdproblematiek versterk je de weerbaarheid en talentontwikkeling, op die manier bied je ze kansen.”

‘Verschrikkelijke beelden’

De beelden die rondgaan van de geweldsexplosie zijn 'verschrikkelijk’, zegt Rooderkerk. ,,Het is pijnlijk om te zien hoe het slachtoffer leed aangedaan wordt, en het is zorgelijk dat kinderen op jonge leeftijd betrokken zijn bij acties van geweld.” Diederik Boomsma, fractievoorzitter CDA Amsterdam, is met stomheid geslagen. ,,Gruwelijk dat zo’n kind wordt meegesleept in dit geweld en zo opgroeit.”

Er is in Amsterdam veel bezuinigd op jongerenhulp. Dat heeft zijn weerslag op de positie van kwetsbare jongeren, stelt D66. ,,In de afgelopen coalitieakkoorden zijn we dit weer aan het opbouwen, door meer te investeren in de begeleiding en hulp voor jongeren. Bijvoorbeeld door het openen van buurtcentra, het opzetten van begeleidingsprogramma’s voor de mentale gezondheid van jongeren en meer in te zetten op straatcoaches.”

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft geen cijfers over dit soort heftige criminaliteit uitgesplitst naar jeugd. ,,Dit soort incidenten komt gelukkig ook zo weinig voor dat we niet iets algemeens kunnen zeggen over dit soort geweld in relatie tot jongeren”, laat een woordvoerder weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.