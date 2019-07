Kinderen bij geslachtsdelen gegrepen in zwembad Zeist. Moeder: ‘Ik ben geschokt’

Anneke uit Zeist, die niet met haar achternaam in de krant wil, was aanwezig in het zwembad waar het zaterdag vanwege de hoge temperaturen erg druk was. Ze hoorde al van de kinderen dat er een groep jongens was die zich vervelend gedroeg. „Ik ben maar mee gaan zwemmen. Een van de kinderen liep op een gegeven moment huilend naar de badmeester om te vertellen wat er was gebeurd. De badmeester sprak de groep jongens meteen aan. Natuurlijk reageerden ze met: ‘Ik heb niets gedaan.’ Het gebeurde ook allemaal onder water, dus was het niet goed te zien. Een van de kinderen is onder water getrokken en daar in zijn kruis gepakt.’’



De kinderen van Judith uit Zeist hoorden ook bij de groep van belaagde kinderen. Zelf was ze er niet bij. „Ik voel me schuldig omdat ik heb gezegd dat je bij Dijnselburg veilig kon zwemmen. Mijn dochter van 13 heeft van zich afgetrapt toen ze werd lastiggevallen. Mijn zoon van 15 was al weg toen het gebeurde. Ik ben echt geschokt dat dit kan gebeuren. Je hoort van elkaar af te blijven en al helemaal van elkaars geslachtsdelen.’’