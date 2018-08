Kinderdagverblijven gaan valpartij uit de weg

Kinderdagverblijven moeten de voornaamste risico's op papier vastleggen. Om de opvanglocaties meer ruimte te geven, is dit jaar in de wet gekomen dat ze kinderen tegen grote risico's moeten beschermen en moeten leren omgaan met kleine risico's.



Veel kinderdagverblijven weten niet hoe ze daarmee moeten omgaan. Ze kunnen moeilijk inschatten of de inspecteurs van de GGD hun opvatting delen dat iets een acceptabel risico is. Uit angst voor een aantekening van de toezichthouder besluiten de opvanglocaties risicovolle situaties maar te mijden. ,,We liggen als sector onder een vergrootglas'', betoogt Heidy Knol, directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang. ,,Het voelt comfortabel voor de overheid om regeltjes te maken om incidenten te voorkomen. Maar daardoor bestaat nu een spanningsveld met de ruimte die pedagogisch medewerkers krijgen.''