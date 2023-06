Kinderbescherming gaat inclusiever personeel werven: ‘Maatschappij moet zich in ons herkennen’

Wat stond er in het geklapte landbouwak­koord? ‘Dit zijn geen keuzes meer’

Het geklapte landbouwakkoord galmt na: boeren kondigen acties aan en de Tweede Kamer gaat er de hele dag over debatteren, maar wat stond er nou eigenlijk in? Hoe zit het met die zuivel- en vleestaks? Wat zouden we nog meer merken in de supermarkt als de boeren ja hadden gezegd? En gaat het kabinet deze plannen nu alsnog opleggen?