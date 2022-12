Kiezen tussen pijn en energiekosten: Riny krijgt spierspasmen als hij thermostaat laag zet

Groep Belgen wint jackpot van 142 miljoen euro: ‘Ik ga de kinderen en kleinkinde­ren blij maken’

In een krantwinkeltje in het Belgische Olmen is dinsdagavond een grote jackpot van 142.897.164 euro gevallen. 165 mensen kochten een lot van ‘Euromillions’ en delen de prijs. Dat komt erop neer dat ze allemaal bijna 870.000 euro hebben gewonnen. ,,Het is voor iedereen een overrompeling”, reageerde de eigenaar van de krantenwinkel.

