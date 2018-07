Kickbokser Mohammed J. twee keer veroordeeld op één dag voor vechten

UpdateProfessioneel kickbokser Mohammed J. (22) is vandaag twee keer veroordeeld in twee verschillende rechtszaken op één dag. In beide gevallen ging het om vechtpartijen en moet hij werkstraffen uitvoeren.

Zo moet J. een werkstraf van 140 uur uitvoeren en 1000 euro schadevergoeding betalen voor zijn deelname aan een vechtpartij in de rechtbank Den Bosch. Die straf kreeg hij vanmorgen om half een te horen in de rechtbank Breda.

In totaal werden vijf mannen veroordeeld tot werkstraffen tot 140 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf plus een boete van 1000 euro. Een van die mannen is dus Mohammed J. Eén zesde verdachte werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Dat heeft de rechter in Breda vandaag beslist.

De knokpartij vond plaats op 21 februari van dit jaar. Het begon toen een man op de publieke tribune de verdachte van een dodelijke schietpartij aanviel. In de massale knokpartij die daarna ontstond deed ook Mohammed J. mee. Hij was bevriend met het slachtoffer van de moord. Het Paleis van Justitie in Den Bosch werd korte tijd volledig afgesloten tijdens en na de vechtpartij. De zaak over de schietpartij is sinds de vechtpartij verplaatst naar een extra beveiligde rechtszaal.

Gevangenisstraffen

Dat de vechtpartij in de rechtbank plaatshad, woog extra mee voor de rechters in Breda. Daarom deelde de rechter naast taakstraffen ook voorwaardelijke gevangenisstraffen uit. ,,In een rechtsstaat bepaalt de rechter de straf. De vechtpartij vond juist daar plaats waar de rechter zijn werk moet doen.''

Kickbokser J. moest vandaag nog een tweede keer voor de rechter verschijnen. J. staat ook terecht voor een andere vechtpartij, tijdens oud en nieuw in Breda. Daar schopte en sloeg hij drie mensen. Voor die klappen kreeg hij een werkstraf van 60 uur en een maand voorwaardelijk cel.