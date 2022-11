Kick Out Zwarte Piet krijgt zijn zin: Venlo ziet tóch af van grijze piet

Met video Eén gewonde medewerker na drama in psychiatri­sche kliniek Balkbrug weer naar huis

Eén van de medewerkers die gewond raakte bij een steekincident in tbs-kliniek Veldzicht in het Overijsselse Balkbrug is weer naar huis. Dat bevestigt een woordvoerster van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI). Gisteren stak een patiënt van de kliniek een medewerker dood en verwondde hij twee anderen. De andere gewonde medewerker ligt nog in het ziekenhuis.

7 november