Kick Out Zwarte Piet eist onderzoek naar sinterklaasrellen: ‘Onmenselijk wat er is gebeurd’

Gastgezin­nen vangen vluchtelin­gen op: ‘Kan lastig zijn, je geeft deel van je privacy op’

Drieduizend Oekraïners koppelde Takecarebnb de afgelopen maanden aan gastgezinnen in Nederland. Het zette voor menigeen ook de deur open voor de opvang van statushouders. Deze week is de duizendste match. ,,Voor de vluchteling is dit de beste manier van inburgeren die er bestaat.”

19 november