KHN: ‘Veel horecazaken zullen zich niet aan sluitingstijd houden’

Het kabinet koerst af op de invoering van een horecasluiting vanaf 19 uur 's avonds, met ingang van zaterdag. Maar daar zien veel cafébazen en restauranteigenaren helemaal niets in. Veel van hen geven bij de KHN aan dat ze burgerlijk ongehoorzaam hun deuren níet om 19 uur zullen sluiten. Het is een kwestie van overleven, stellen de ondernemers. ,,En dat snappen we. De financiële rek is eruit”, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. ,,Het is totaal ridicuul dat onze sector moet opdraaien voor dit falende overheidsbeleid.”

Directeur Dirk Beljaarts: ,,Slechts 2,9% van de besmettingen komen volgens RIVM rapport van bron- en contactonderzoek uit de horeca. Focus je als kabinet daar waar je écht effect sorteert.” Het aantal besmettingen thuis, op school en werk ‘is vele malen hoger’, benadrukt de bond. De overheid zou meer aandacht moeten schenken aan de boostercampagne en het opschroeven van de zorgcapaciteit. ‘Maatregelen die echt verschil maken. Maatregelen die zo min mogelijk impact hebben op bedrijven, gezinnen en medewerkers’, staat in een verklaring.

Vanavond komt het kabinet met de aankondiging van een korte lockdown van drie weken. Dat betekent voor de horeca waarschijnlijk dat restaurants, cafés en kroegen om 19.00 hun deuren moeten sluiten. De maatregelen zouden zaterdag in moeten gaan. Officieel zijn de besluiten nog niet genomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Harde klap

Herman Hell, eigenaar van meerdere horecazaken in Rotterdam, spreekt van een ‘hele harde klap’. Ook hij omschrijft de voorgenomen maatregelen als symboolpolitiek. ,,Als het probleem niet in de horeca ligt, ligt de oplossing er ook niet. Om 19 uur dicht betekent voor ons tachtig procent minder omzet. We hebben net ons personeelsbestand weer een beetje op peil. Ik ga niemand naar huis sturen.” Hell denkt niet dat de gedeeltelijke lockdown slechts twee of drie weken gaat duren. Hell beraadt zich nog of hij zich aan de maatregelen gaat houden.

Ook Claudia Brevet van driesterrenrestaurant Inter Scaldes in Kruiningen vreest dat de lockdown langer zal duren. ,,Als de maatregelen doorgaan betekent dat voor ons een omzetverlies van zeker veertig procent.” Ze hoopt de klap op te vangen door tussen 12.00 en 19.00 uur doorlopend open te zijn voor lunch en vroeg diner. ,,Voor het weekeinde zal de schade wellicht nog meevallen, maar doordeweeks zal het een dramatische situatie zijn. We hebben ook nog een hotel, dat een stuk minder bezet zal zijn als je er niet kunt dineren.”

Van tafel

De KHN gaat vooralsnog geen kort geding aanspannen tegen de overheid om het beleid. ,,Daar is nu nog geen reden toe, want ze hebben nog een paar uur om tot inkeer te komen”, zegt Willemsen, doelend op de gesprekken in het Catshuis die nog volop gaande zijn. ,,We hopen ook dat de burgemeesters, met wie het kabinet om tafel gaat vandaag, zien dat dit een belachelijke maatregel is. We doen nu alles in de lobby om dit van tafel te krijgen.”

KHN wil dat er veel meer overheidssteun komt voor getroffen bedrijven als er toch beperkende maatregelen worden ingevoerd. ,,Het lijkt me duidelijk dat ze in dit geval met 100 procent compensatie moeten komen”, aldus Willemsen. Volgens hem is er nog niets bekend over een vorm van compensatie.

In oktober eindigden alle generieke steunmaatregelen die het kabinet wegens de pandemie had genomen, alleen de nachthoreca kon nog aanspraak maken op financiële hulp.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: