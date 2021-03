'Keurige' uitzendkracht van NS drukt 30.000 euro achterover: ‘Ik wilde van mijn schulden af’

119 keer schreef ze in een half jaar tijd een bedrag van net onder de 250 euro over naar haar eigen bankrekening. En in de week nadat ze uit dienst trad, maakte ze het helemaal bont. Ze vroeg haar manager van de afdeling Klantenservice of ze nog ‘even in het systeem mocht’ om ‘haar uren te kunnen schrijven’. Maar vervolgens deed ze die dag nóg eens 54 overschrijvingen.