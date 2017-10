Kersverse vaders krijgen tot 6 weken verlof vanaf 2019

Rutte: de kwetsbaarheid was tekenend voor Van der Laan

17:15 Ook op het binnenhof is iedereen geëmotioneerd vanwege het overlijden van Eberhard van der Laan. Premier Rutte zei dat de combinatie van lef, maar ook kwetsbaarheid tekenend was voor Van der Laan. Ook fractievoorzitter Gert-Jan Segers is bedroefd: ,,Wij spreken allemaal mooie woorden, maar het grootste verdriet ligt bij zijn familie en de mensen die om zijn bed heen stonden."