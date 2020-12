Kerst-BMW zorgt voor glimlach: ‘Wij willen mensen iets anders dan ellende geven om over te praten’

Dat lijkt te werken. Onder het Facebook bericht van de politie werden al diverse foto’s van versierde auto’s gedeeld. Ook nog twee andere vrienden van de autoclub waar Martijn lid van is hebben hun auto versierd. ,,Rowena, kijk. Volgens mij hebben we deze auto gezien en hadden we allemaal een lach op ons gezicht", schrijft Michel Corina Veeninga.

Iets anders

Martijn kreeg het idee nadat hij een vergelijkbaar versierde wagen in Amerika zag rijden. ,,Ik zei: waarom doen we dat niet? Het enige dat je de laatste tijd hoort is corona dit en corona dat. Wij willen de mensen iets anders geven om over te praten dan ellende.”

Geen racemonster

Ondanks dat Martijn lid is van een autoclub is de versierde wagen geen racemonster. ,,Het is gewoon een standaard BMW, waar ik iedere dag in rijd. Hij is wel behoorlijk verlaagd en normaal zitten er leuke wielen onder.”



Tijdens het rijden staan de lichtjes uit. ,,Soms zet ik ze even aan als ik door een dorp rijd en het rustig is op de weg. Dan hebben mensen iets om naar te kijken.”