Kerncentrale Borssele gesloten vanwege storing, levert geen stroom

De veiligheid van de installatie is volgens het stroombedrijf niet in het geding, omdat de storing in het niet-nucleaire deel van de centrale zit. Borssele kan nu geen stroom leveren aan het landelijke net.



Het is nog onbekend wanneer de kerncentrale weer in gebruik genomen gaat worden. Afgelopen februari werd de centrale in Borssele ook al stilgelegd wegens een storing in de turbineregeling.