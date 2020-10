Kerkdienst via livestream en vlogs: ‘Persoonlijk contact is nooit digitaal te vervangen’

Corona en de kerk: Een pastoor met een gelaats­scherm voor helpt niet

30 september GOES - Het is akelig leeg en stil in veel Zeeuwse kerken. Uit angst voor corona blijven veel kerkgangers thuis, ook nu ze weer welkom zijn in de dienst of bij de eucharistieviering. Keren de gelovigen ooit terug of is de leegloop definitief ingezet? Niemand die het antwoord weet. Wat vast staat: een pastoor met een gelaatsscherm voor, dat helpt niet. ,,Alsof je bij de tandarts zit.”