Kerkdienst Nijmegen werd afgeblazen om dreiging aanslag

De kerstdienst van de Servisch-orthodoxe kerk in Nijmegen werd gisteravond op het laatste moment geannuleerd omdat bij de autoriteiten een dreiging voor een terreuraanslag was binnengekomen. Dat melden meerdere goedgeïnformeerde bronnen aan de Gelderlander.

Bij de autoriteiten was een tip binnengekomen dat onbekenden gisteravond om klokslag acht uur - bij aanvang van de kerstviering - een aanslag wilden plegen op de Byzantijnse kapel aan de Dobbelmannweg.



Een woordvoerder van de politie wil die lezing niet bevestigen. Wel geeft hij aan dat het om serieuze signalen ging: ,,En als politie probeer je dergelijke signalen eerst te ontzenuwen. Lukt dat niet, dan moet je uit voorzorg overgaan tot dit soort maatregelen. Uiteindelijk hebben we besloten de kerstdiensten te annuleren en op te schalen in de directe omgeving.”

De woordvoerder stelt dat de dreiging specifiek was gericht tegen de kapel in Nijmegen en alleen voor dit weekend gold. ,,Andere gebouwen in de omgeving hebben geen gevaar gelopen. Datzelfde geldt voor de overige orthodoxe kerken in het land. Aan het eind van de avond is besloten weer af te schalen.” Afgelopen nacht is de straat weer vrijgegeven.

Hoewel de dreiging nu niet meer aanwezig is, doet de politie wel nog onderzoek. ,,We willen weten wie achter de dreiging zit en wat de redenen zijn.”



De Servisch-orthodoxe kerk viert traditiegetrouw 6 januari kerstavond. Bij de kerstviering in Nijmegen werden zo’n honderd bezoekers verwacht, waarvan een deel uit Duitsland. Omdat de viering op het laatste moment werd afgelast, kwamen veel gelovigen toch naar Nijmegen. Zij kwamen voor een dichte deur te staan.

Dreigende situatie

De politie sloot ook de Dobbelmannweg voor enkele uren volledig af. Alleen bewoners mochten de straat nog in en uit, als ze zich konden identificeren. De politie communiceerde dat er sprake was van een ‘dreigende situatie’ maar ging niet in op details.



Overbuurman John Stassen vertelt dat ze eerst dachten dat de politie kwam voor kwajongens. ,,Maar nadat de vierde politieauto voorbijkwam, hadden we toch het idee dat het om iets anders moest gaan.”



Stassen had het net als andere bewoners van de straat prettig gevonden als de politie hen had laten weten wat er gaande was. Nu moest hij op de site van de Gelderlander lezen dat het ging om een dreigende situatie. ,,We hadden iets van informatie op prijs gesteld.’’



De Servisch-orthodoxe kerk week gisteravond voor de kerstdienst in allerijl uit naar Eindhoven. De maandagochtenddienst vond vandaag plaats in het Brabantse Sint Hubert. Ook daar was politiebewaking.

Kijk hier naar de beelden van zondagavond: