Kerk Amstelveen staat in lichterlaaie: 'Dit is verschrikkelijk'

Alleen de pastoor was in de kerk toen de brand uitbrak en hij kon snel naar buiten. Hij zei tegen de brandweer dat er geen mensen meer in het gebouw aan de Noorddammerlaan waren toen de brand uitbrak. Er zijn geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Tranen

Veel mensen konden hun tranen niet bedwingen toen de kerk grotendeels platbrandde. Mevrouw van Thienen (78) is er een van. Ze woont al haar hele leven in Bovenkerk, tegenwoordig in een appartementencomplex recht tegenover de kerk. ,,De Urbanuskerk speelt een grote rol in mijn leven. Ik kom uit een gezin met vijf kinderen. We zijn alle vijf gedoopt en getrouwd in de kerk. Het is verschrikkelijk dat hij nu is afgebrand. Niet zo lang geleden is hij prachtig gerestaureerd. We hebben er maar een jaar van kunnen genieten."