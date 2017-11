Keiharde kritiek Rosenmöller: onderwijsbeleid faalt

Met de 25 uur die een fulltime docent voor de klas staat, voeren Nederlandse leraren de internationale lijstjes aan. De VO-raad vindt dat ze maximaal 23 uur les moeten geven, zodat ze meer tijd overhouden om aan de kwaliteit van het onderwijs te werken. Als de leraren geen extra tijd krijgen, zal dat leiden tot stilstand in het voortgezet onderwijs, waarschuwt Rosenmöller.



De VO-raad noemt het teleurstellend dat er in het regeerakkoord geen letter staat over het aantal lesuren. Het verminderen van het aantal lesuren stond in diverse verkiezingsprogramma's. Bovendien werd vorig jaar zomer een motie aangenomen, van onder andere de huidige regeringspartij D66 en gesteund door de ChristenUnie, waarin nota bene een 20-urige werkweek is bepleit.