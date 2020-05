Keiharde kritiek op corona-aanpak: ‘Ze hebben alleen doden en IC-bedden geteld’

Snakken naar regen: ‘Grootste droogte in ruim 40 jaar’

16:37 Alle waterbeheerders in Nederland snakken naar flinke regenbuien in juni, want het is veel en veel te droog. Beken en sloten vallen droog, het grondwater zakt ver weg en de waterkwaliteit neemt af. En de zomer moet nog beginnen.