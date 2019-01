‘Keihard aan de slag om Nederland boven water te houden’

video Ook elders peuters met blote voeten in de sneeuw: ‘Deze ophef is zwaar overdreven’

25 januari Op kinderdagverblijf ’t Koetje in het Overijsselse Bathmen halen ze hun schouders op over de ophef rond een opvang in Amsterdam, waar kinderen met blote voeten ‘sneeuwtrappelen’. Ook in Bathmen vindt dit tafereel plaats als er sneeuw ligt, geïnspireerd op het kinderdagverblijf in Amsterdam.