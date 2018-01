Kauwgum ontmaskert vuurwerk-afperser: 2 jaar cel

Nederland ontleest: vooral jongeren laten boek of e-book links liggen

0:35 Het aantal lezers is de afgelopen tien jaar fiks afgenomen. In 2016 las nog maar 72 procent van de Nederlanders in zijn vrije tijd, terwijl dat in 2006 nog 90 procent was. Vooral jongeren hebben steeds minder met lezen op. Dat blijkt uit het nieuwe Sociaal en Cultureel Planbureau-rapport ‘Lees: Tijd’ onder 11.000 mensen.