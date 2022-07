Kater uit rijdende auto gegooid: 'Alle nageltjes waren helemaal afgescheurd’

Nacht doorhalen is taai, zegt boer met kleine oogjes: ‘We blijven tot de wet van tafel gaat’

De nacht begon onstuimig met een ontruiming van demonstrerende boeren bij het distributiecentrum van de Albert Heijn in Zwolle. Maar bij de opslaglocaties in Raalte, Deventer en Nijkerk verliepen de protesten in de donkere uurtjes rustig.

5 juli