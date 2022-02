Karton, plastic en papier: Nederlanders krijgen jaarlijks 87 miljoen kilo verpakkingstroep thuis

Nederlanders krijgen samen jaarlijks ongeveer 87 miljoen kilo aan verzendmaterialen aan de deur bezorgd. Het gaat daarbij om minstens 84 miljoen kilo kartonnen dozen, 0,5 miljoen kilo papier en nog zo’n 2,3 miljoen kilo plastic in de vorm van bijvoorbeeld verzendzakken of bubbeltjesplastic. Zelfs als de productie nu stopt, kan de hoeveelheid plastic in de oceanen tegen 2050 al meer dan verdubbeld zijn, aldus een rapport van het Wereld Natuur Fonds.

Daarnaast komt er via de brievenbus ook nog eens zo’n 11 miljoen kilo papier en plastic naar binnen, becijferde milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux voor het eerst. De postbezorging neemt wel al jaren af, merkt RNB op. Toch vindt de organisatie het plastic om bijvoorbeeld een tijdschrift volstrekt onnodig. Het is ‘makkelijk te voorkomen’ met een papieren postwikkel of adresstickers.



In tegenstelling tot postbezorging neemt pakketbezorging al jaren toe. De organisatie omschrijft dat vooral de dozen vaak vulmateriaal en ‘loze lucht’ bevatten, waardoor ze meer ruimte innemen bij de bezorging. Volgens het netwerk veroorzaakt dat onnodig veel verpakkingsmateriaal en worden te veel grondstoffen verbruikt. Verzendzakken zijn wat de organisatie betreft beter, aangezien deze niet meer ruimte innemen dan de omvang van het product.

Alleen consumenten

Van alle post door de brievenbus is driekwart voor Nederlandse consumenten, de rest voor zakelijke ontvangers. Bij pakketten is iets meer dan de helft voor de consumenten, de rest gaat vaak naar het buitenland of naar zakelijke ontvangers. In het rapport van Recycle Netwerk gaat het alleen om de verzonden post en pakketten naar Nederlandse consumenten.



De milieuorganisatie keek voor het onderzoek naar de Post- en Pakkettenmonitor 2020 van de Autoriteit Consument & Markt en naar rapportages van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van Nederlandse webwinkeliers.



Het plastic afval in de oceanen kan zich tegen 2050 meer dan verviervoudigen, aldus onderzoek van het Wereld Natuur Fonds.

Plastic in oceanen

Het Wereld Natuur Fonds publiceerde vandaag een rapport, waaruit blijkt dat de plasticproductie rond 2040 zal zijn verdubbeld. Dat zal ervoor zorgen dat het plastic afval in de oceanen tegen 2050 ten opzichte van nu meer dan verviervoudigt. Zelfs als alle productie van plastic nu stopt, kan het aantal microplastics in de oceaan tot 2050 nog steeds meer dan verdubbelen, is de inschatting.



De Middellandse Zee, de Oost-Chinese en de Gele Zee en de Noordelijke IJszee bevatten inmiddels al hogere concentraties plastic afval, wat mogelijk ecologische gevolgen kan hebben. Naar schatting krijgt zo’n 90 procent van de zeevogels plastic binnen en in totaal zijn er 2144 diersoorten die gevolgen ondervinden van het plastic in hun leefomgeving.

Quote Uit alle onderzoe­ken blijkt dat plastic afval in oceanen een onomkeer­baar proces is Oskar Roos, Plasticexpers Wereld Natuur Fonds

Gevolgen voor dieren

In de analyse baseerde het Duitse Alfred Wegener-instituut zich op ruim 2500 studies over de impact van plasticvervuiling op de zee en de ecosystemen. Volgens dit onderzoek lijden koraalriffen en mangrovebossen het meest onder de plasticvervuiling. Deze natuurgebieden worden beide ook wel de kraamkamers van de oceaan genoemd, doordat veel vissoorten hier geboren worden.



Het WWF zegt dat bijvoorbeeld het verbieden van wegwerpplastic en het gebruik van alternatieven voor plastic belangrijke maatregelen kunnen zijn om de vervuiling tegen te gaan. ,,Uit alle onderzoeken blijkt dat plastic afval in oceanen een onomkeerbaar proces is”, zegt Oskar de Roos, plasticexpert bij WNF Nederland. ,,Als we niet snel ingrijpen zijn de gevolgen van plasticvervuiling niet te overzien.” Het WWF wil daarom onder meer een verdrag van de Verenigde Naties tegen plasticvervuiling.

