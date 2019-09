Karretje Deca Dance schoot los op kermis in Wijchen: vader verliest rechterbeen

Babbelende blowers of terreur­plan­ners? OM eist 5 jaar cel

14:54 Justitie wil dat drie Brabanders ieder vijf jaar de cel ingaan voor hun betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristische aanslag. Twee van de mannen discussieerden in een afgeluisterd gesprek over een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam, dat idee werd nooit uitgevoerd. Zelf stellen ze ‘absoluut geen aanslag te hebben willen plegen'.