Karim Aachboun (juridisch adviseur van de ex van Johnny de Mol) gearresteerd en nacht in cel

Burgemees­ter Halsema sinds jaar gescheiden van documentai­re­ma­ker Robert Oey

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema is weer single en woont sinds een jaar gescheiden van haar partner, documentairemaker Robert Oey. Dat vertelde zij dinsdag in een podcast van Het Parool. Daarin blikt ze ook terug op de gijzeling in de Apple store in Amsterdam, toen zij zelf in het buitenland zat.

20 december