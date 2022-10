Kapiteins fataal ongeval Waddenzee weer vrij, politie zoekt naar 2 vermisten

Onderzoek

Het onderzoek naar wat er precies mis ging, is nog in volle gang. De aanhouding van de kapiteins is in dat proces een standaardprocedure. In het onderzoek wordt meegenomen welke rol de snelheid van de boten heeft gespeeld. Gisteren werd al duidelijk dat beide schepen vermoedelijk te hard door het Schuitengat hebben gevaren. De maximale snelheid is daar volgens Rijkswaterstaat 20 kilometer per uur. De snelle veerboot Tiger ging met bijna 55 kilometer per uur ruim twee keer zo hard. Watertaxi de Stormloper voer kort voor het fatale ongeval bijna 30 kilometer per uur.