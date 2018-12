Kantinebeheerster Ingrid van Hulst verkozen tot Clubheld van 2018

Van Hulst, die het bedrag wil gebruiken voor de verbouwing van de keuken van GJS, eindigde als eerste van vijftien regionale clubhelden. De clubheldenactie werd georganiseerd door het AD en de zeven bij De Persgroep aangesloten regionale kranten. De vijftien clubhelden, overgebleven na 3200 nominaties, streken vanavond neer in een bomvolle KNVB Campus in Zeist. In totaal is er bij de Clubheldactie ruim 1000.000 keer gestemd. De jury bestond uit olympisch schaatskampioene Marianne Timmer, hoofdredacteur Martha Riemsma van de Twentse krant Tubantia en verslaggever Mikos Gouka van AD Sportwereld. AD-sportjournalist en columnist Sjoerd Mossou praatte de avond aan elkaar.

,,We herkennen in Ingrid de clubmoeder”, zegt Marianne Timmer namens de jury. ,,Ze heeft een plan, omdat ze de keuken in de kantine wil laten verbouwen. Ingrid wordt de moeder der moeders van de club genoemd. Iedereen die in het verenigingsleven is betrokken, kent een type vrijwilliger als Ingrid.”



Een eervolle vermelding was er voor Lisa Rikken (16) van HCM Arnhem en Eva Brands (20) van PSV waterpolo. ,,Het is voor sportclubs lastig genoeg om vrijwilligers te vinden. Lisa en Eva zijn jong, dus is het belangrijk dat zij zich inzetten als vrijwilliger”, zei Timmer. Alle vijftien clubhelden gingen naar huis met een reis voor twee personen naar het Engelse York.