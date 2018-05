Kans op zware tornado's in Nederland steeds groter

Lichaam dode Zwollenaar in stukken gevonden in woning van boezem­vriend

12:35 Het lichaam van de omgebrachte Deniz Guldogdu uit Zwolle blijkt in delen te zijn verstopt onder de vloer van het huis van verdachte Mark de G. De 38-jarige Turk is in stukken terug gevonden, melden verschillende bekenden van de verdachte en het slachtoffer.