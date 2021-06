Kans op zeer pittige buien, waarschuwing voor slecht zicht en aquaplaning

Wie vanmiddag de weg op gaat, kan maar beter goed opletten. Er is code geel afgegeven, want lokaal kunnen er zeer pittige buien vallen, met kans op tientallen millimeters regenwater in korte tijd, hagel en windstoten. Weerplaza waarschuwt dat het verkeer ‘tijdelijk last kan hebben van aquaplaning en zeer slecht zicht, ook kunnen straten en sommige tunnels onderlopen’.

De temperatuur loopt in een groot deel van het land flink op: zeker in het midden, oosten en noorden wordt het op zomers warm met 25 tot zelfs 29 graden. ,,De lucht is ook vrij vochtig, hierdoor voelt het drukkend warm aan. Dit is gelijk een teken dat voor eventuele buien genoeg ‘brandstof’ aanwezig is”, meldt Diana Woei van Weerplaza.

In die warme, vochtige lucht kunnen in de loop van de dag pittige buien ontstaan, maar vooral in het zuiden zal dat ‘zeer plaatselijk’ zijn. ,,Waardoor het overgrote deel van de plaatsen niet met overlast te maken krijgt”, zegt Woei. ,,Naarmate de buien verder naar het noorden trekken, worden ze talrijker en pittiger. De kans op hagel neemt toe, ook zware windstoten zijn lokaal niet uitgesloten. Ook voor het noorden en oosten geldt dat bij buien kans is op onweer en veel regen in korte tijd, mogelijk met wateroverlast tot gevolg.”

‘Normale onweersbuien’

Daarmee doelt de meteoroloog op aquaplaning, zeer slecht zich en het onderlopen van straten en tunnels. De onweersbuien zijn normaal voor deze zomertijd, stelt een woordvoerster van het KNMI, dat voor het hele land code geel heeft afgegeven. Hoewel in de zomer altijd een kans is op een uitzonderlijke valwind zoals in laatst Leersum, is de situatie maandag niet te vergelijken met die 18e juni en is er een heel kleine kans dat het weerinstituut over moet gaan tot het afgeven van code oranje.

Ook morgen is de kans aanwezig op een aantal pittige buien, dan juist in het zuiden en zuidoosten. Lokaal kan opnieuw in korte tijd veel regen vallen, ook onweer is mogelijk. In het noorden valt morgen de minste neerslag, in het westen kan vooral later op de dag uit dikkere bewolking wel wat regen vallen. Het wordt dan een stuk frisser dan vandaag, met 19 tot lokaal 25 graden en minder zon.

