Kans op noodweer populaire vakantieoorden Italië en Kroatië

Man krijgt taakstraf voor gruwelijk doden van stinkdier in achtertuin

10:09 Een man uit Eindhoven heeft in hoger beroep een taakstraf van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk, gekregen voor het mishandelen en doden van een stinkdier in zijn achtertuin in juli 2017. Volgens Ton van der Zanden vormde het dier een bedreiging voor de vogels en knaagdieren die hij in zijn tuin had. Hij schopte het stinkdier en verdronk het daarna in een emmer.