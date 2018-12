Kankerpatiënt weet vaak weinig over klachten na ziekte

Update Gemeente: geen Projext X-feest in Katwijk, relschop­pers niet welkom

5 december Burgemeester Wim Hillenaar van de gemeente Cuijk is niet van plan bezoekers van een project X-feest in kerkdorp Katwijk toe te laten in het dorp. ,,Onze lijn is: er is geen feest en er komt geen feest in Katwijk”, laat hij in een officiële verklaring weten.