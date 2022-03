Kandidaat-raadslid Denk trekt zich terug vanwege 'persoonlijke omstandigheden', maar blijkt in cel te zitten

Buurman slaat alarm als hond van buren blijft blaffen: woning blijkt ‘horrorhuis voor dieren’

Aanhoudend geblaf van hond Baco en een penetrante stank hebben afgelopen zomer in Rotterdam het leven gered van de viervoeter en zijn huisgenoten; drie katten en drie kittens. Een buurman sloeg aan op de alarmerende signalen en schakelde de politie in. Die trof de dieren in de woning onder erbarmelijke omstandigheden en in levensgevaar aan. ,,Het was een wonder dat de hond nog kon blaffen.’’

