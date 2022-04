Kan Johnny het in zijn show nog wel over huiselijk geweld hebben?

video Moeder Nadia Rashid vraagt konings­paar om hulp voor ontvoerde dochter Insiya: ‘Dit komt ooit goed’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vanmorgen op de Dam in Amsterdam een ontmoeting gehad met Nadia Rashid, moeder van de al 5,5 jaar geleden ontvoerde Insiya. Het meisje werd in september 2016 ontvoerd en leeft sindsdien in India bij haar steenrijke en inmiddels veroordeelde vader. ,,Ik heb nog steeds vertrouwen dat dit goedkomt,” zegt Nadia.

5 april