Kamervragen over drones rond gevangenissen: criminelen smokkelen contrabande naar binnen

Dronkaard laat gewond zoontje (2) thuis achter op bank na veroorza­ken ongeval

Bij een verkeersongeluk in het Zeeuwse Axel bij Hulst is een 2-jarig jongetje gewond geraakt. De bestuurder van een over de kop geslagen auto sloeg na het ongeval op de vlucht en nam het kindje dat bij hem in de auto zat mee naar een woning, iets verderop. De politie heeft de vader aangehouden. Hij bleek onder invloed van drank en drugs.

27 april